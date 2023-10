Fribourg continue de voir la vie en rose au sommet de la hiérarchie de la National League. Une victoire 4-1 contre Kloten, alors que le LHC a battu chichement Ajoie 2-1 à Porrentruy.

Les joueurs de Fribourg continuent sur leur lancée et s’imposent 4-1 face à Kloten. KEYSTONE

On peut dire que tout réussit à Gottéron. Les Dragons traversent une période incroyable et rien ne semble pouvoir les faire dévier de leur route. Ou en tous les cas pas une pâle équipe de Kloten qui s'est en plus présentée sans son centre numéro un Miro Aaltonen.

Alors Fribourg s'est amusé avec les Aviateurs. Et comme le jeu de puissance a bien tourné, les joueurs de Christian Dubé ont pu se faire plaisir. Les Suédois ont ouvert les vannes avec un goal pour Sörensen (8e), puis une réussite de Wallmark (15e). Les locaux ont classé l'affaire en début de tiers médian grâce à un but de Schmid, challengé sans succès par Kloten, et un de Sprunger sur le power-play qui a suivi.

Lausanne, 3 points c'est tout

Lausanne avait besoin d'un résultat positif. Secoué par Zoug 9-2, les Vaudois devaient se relancer contre Ajoie. Mission accomplie avec un succès 2-1, mais que ce fut laborieux. Les joueurs de Geoff Ward ont dominé cette partie en fusillant Ciaccio à 50 reprises! Mais pour un total somme toute léger de deux buts.

Sekac a ouvert son compteur de la saison lors du tiers initial. Gauthier a égalisé pour Ajoie en début de période médiane et finalement Tim Bozon a inscrit le but gagnant à la fin du deuxième tiers.

Mais Geoff Ward et son staff ne peuvent pas se contenter de ça face à des Jurassiens aussi méritants que limités. Les Lions ont maintenant plus d'une semaine pour peaufiner leur jeu, puisqu'ils ne rejouent pas avant samedi prochain à Langnau. Là encore, ils devront être solides.

Bienne un peu soulagé

Après huit défaites en neuf matches, Bienne devait lui aussi se ressaisir. Les Seelandais ont gagné 2-1 ap contre Rapperswil, mais ils ne prennent que deux points au lieu de trois. Le but victorieux est tombé de la canne de Tino Kessler en prolongation. Les Bernois ont quand même subi en fin de troisième tiers et cette victoire fait du bien.

Lugano c'est un petit peu comme la phrase préférée de Forrest Gump, on ne sait jamais sur quoi on va tomber. Face à Berne, on a vu le bon Lugano qui s'est imposé 5-2. Avec un Mark Arcobello déchaîné avec deux buts et deux assists ou un Daniel Carr lui aussi double buteur.

Zurich n'a de son côté pas eu besoin de forcer son talent pour écarter Langnau 3-0. Et pourtant il y avait abondance de talents dans les rangs du «Z» avec le retour de Denis Malgin et surtout celui de Sven Andrighetto. Ce ne sont finalement pas les deux stars suisses qui ont brillé, mais bien Jesper Fröden, auteur d'un triplé et donc de tous les buts de son équipe.

ats