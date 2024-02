Genève-Servette peut toujours y croire, Ajoie fâche Fribourg

Genève-Servette s'est imposé 5-4 aux tirs au but à Berne, mais les Genevois ont laissé échapper un point qui pourrait coûter cher. Ajoie a surpris Fribourg-Gottéron chez lui (1-0).

Genève-Servette s'est imposé 5-4. KEYSTONE

Quant Alessio Bertaggia a inscrit le 4-2 pour le champion d'Europe à 1'49'' de la fin du temps réglementaire, tout paraissait joué et les trois points promis aux hommes de Cadieux. Un scénario idéal le soir où Davos et Lugano ont également égarés des points. Las, les Bernois sont revenus au score 29'' après par Thierry Schild et la quatrième (!) ligne avant que le Finlandais Jonaa Luoto n'arrache l'égalisation à 44'' de la sirène. Les Genevois ont limité les dégâts en remportant la séance des tirs au but grâce à Valtteri Filppula. Reste que perdre un point dans ces conditions contre un adversaire direct est un peu consternant.

Lausanne n'a pas réussi de hold-up à Zurich. Le derby des Lions a tourné à l'avantage des Zurichois qui ont fait la différence en fin de partie (3-1). Largement dominés, les Vaudois avaient égalisé à la 29e par leur homme en forme du moment Damien Riat sur leur... 5e tir au but de la rencontre. Kevin Pasche a bien tenu la maison par la suite, mais la pression zurichoise a fini par payé quand le Letton Rudolfs Balcers a glissé le palet entre les jambières du portier lausannois (58e). Une minute plus tard, Derek Grant assurait les trois points dans la cage vide. Avec sept unités d'avance sur Gottéron alors qu'il en reste neuf en jeu, l'affaire semble jouée pour la première place.

Bienne explose

D'autant que Fribourg-Gottéron s'est sabordé lui-même. Au lendemain d'un succès probant à Bienne, les joueurs de Christian Dubé se sont fait piéger par la lanterne rouge. Dominés pendant les deux premiers tiers-temps, les Fribourgeois ont tout de même encaissé l'unique but de la partie par Romanenghi (44e) alors qu'ils semblaient reprendre la main dans le match.

Visiblement encore dépité par leur revers de la veille contre Fribourg-Gottéron, le HC Bienne a «explosé» 5-0 à Rapperswil-Jona. Les Seelandais ont pris une leçon de réalisme de la part de Saint-Gallois, qui sont désormais assurés de partir en vacances à la fin de la qualification sans se soucier du barrage de promotion-relégation.

Davos a fait une bien mauvaise affaire avec sa défaite à Ambri-Piotta. Spacek et Dauphin ont marqué pour les Léventins qui ont pratiquement assuré leur place dans le play-in. Lugano a également laissé des plumes sur la glace de Kloten. Les Tessinois se sont finalement imposés 2-1 aux tirs au but.

ats