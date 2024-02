Zoug n'est plus une terre imprenable pour Fribourg Gottéron. Les Dragons sont allés s'imposer 4-3 aux tirs au but jeudi en National League sur la glace de l'EVZ, où ils n'avaient plus gagné depuis novembre 2019 soit avant le début de la pandémie de Covid-19.

Le Topscorer Marcus Soernesen est parvenu à tromper Leonardo Genoni KEYSTONE

Battu le 30 janvier à St-Léonard lors du précédent duel entre les deux équipes, Gottéron revient donc à deux points des leaders, les Zurich Lions. La troupe de Christian Dubé prend surtout neuf longueurs d'avance sur Zoug (3e), qui restait sur huit victoires à domicile face à Fribourg.

Mené 2-0 – après avoir encaissé deux buts en 27 secondes de jeu peu avant la mi-match – puis 3-2 à la 48e après un doublé de Wingerli, Gottéron n'a rien lâché dans cette partie. Des réussites de Jörg (35e, 2-1), DiDomenico (44e, 2-2) et Mottet (49e, 3-3) lui ont permis de relancer ses actions.

Les Fribourgeois ont même survolé les débats dans le troisième tiers (12 tirs cadrés à 4), sans parvenir à forcer la décision. Ils ont également manqué le coche durant la période supplémentaire, dans laquelle ils ont bénéficié d'une supériorité numérique de deux minutes à la suite d'un surnombre.

Mais les Dragons – qui enregistraient le retour de Dave Sutter, absent depuis la fin novembre – n'ont pas flanché dans le «shootout». Leurs deux meilleurs compteurs Lucas Wallmark et Marcus Sörensen sont parvenus à tromper Leonardo Genoni, alors que seul Lino Martschini a pu trouver l'ouverture face à Reto Berra.

ats