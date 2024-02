Nico Hischier a mené les Devils à la victoire samedi face aux Flyers dans le premier des deux matches des Stadium Series.

Le centre valaisan a réussi deux buts et un assist dans une partie remportée 6-3 par New Jersey devant 70'328 spectateurs au MetLife Stadium d'East Rutherford.

Désigné première étoile, Nico Hischier a porté son équipe dans cette rencontre (22'05 de glace, bilan +2). Il a montré la voie à suivre en ouvrant la marque après seulement 32 secondes de jeu sur un contre, d'un tir du revers, inscrivant le deuxième but le plus rapide de l'histoire pour un match joué en plein air en NHL.

Auteur d'un assist sur le 3-1 (37e), le capitaine des Devils a ensuite marqué le 5-2 à la 43e. Il en est désormais à 38 points (18 buts, 20 assists) cette saison en 43 matches disputés, dont 12 points dans ses 8 dernières apparitions. Crédité d'un assist sur le 4-1 (38e), Timo Meier en est quant à lui à 22 points en 41 matches.

Cette rencontre était cruciale pour les Devils, dont la saison est perturbée par les blessures. Vainqueur de trois de ses quatre derniers matches, New Jersey a pu recoller à 5 points des Flyers, 3es de la Metropolitan Division, avec deux matches en moins que Philadelphie, et à 2 longueurs de la 8e place de la Conférence Est.

Deux points pour Kurashev

Les Predators de Roman Josi ont également battu un adversaire direct samedi. Nashville s'est imposé 5-2 à St. Louis pour recoller à 2 points des Blues, 8es de la Conférence Est. Josi a réussi 1 assist pour devenir le premier joueur de l'histoire des Predators à atteindre la barre des 50 points au cours d'une huitième saison.

Toujours à l'Ouest, le choc entre les Canucks de Pius Suter, meilleure équipe de la Ligue, et les Jets de Nino Niederreiter, 4es dans cette Conférence, a tourné à l'avantage des Jets. Winnipeg s'est imposé – pour décrocher son troisième succès d'affilée et priver Vancouver d'une quatrième victoire consécutive.

Si Suter et Niederreiter sont tous deux restés «muets», Philipp Kurashev s'est en revanche à nouveau illustré avec Chicago. A nouveau associé au prodige Connor Bedard, le Bernois a réussi 1 but et 1 assist dans un match gagné 3-2 par les Blackhawks face aux Senators d'Ottawa.

Kurashev (24 ans), qui a inscrit au moins un point au cours d'un cinquième match consécutif, a ainsi atteint – et dépassé – pour la première fois la barre des 30 points sur une saison (31 désormais). Sa soirée fut d'autant plus belle que son équipe a mis fin à une série de huit défaites.

ats