Nico Hischier tient déjà la forme. Le capitaine des Devils, lesquels affronteront Buffalo à Prague en ouverture de la saison régulière de NHL, a réussi 2 points dimanche pour entamer la pré-saison.

ATS

Le centre valaisan s'est fait l'auteur d'un but et d'un assist, ce qui lui a valu la deuxième étoile d'un match perdu 4-2 par New Jersey face aux New York Islanders à Newark. Il a ouvert la marque en supériorité numérique après 2'18 en supériorité numérique, avant de signer la passe décisive sur le 2-1 de Jesper Brett à la 29e.

Le défenseur zurichois Jonas Siegenthaler a également été aligné dans le camp des Devils, qui ont sept matches de pré-saison au programme avant leur double affrontement avec les Sabres de Buffalo à Prague (vendredi 4 et samedi 5 octobre). Timo Meier est en revanche resté au repos, tout comme la superstar Jack Hughes.

