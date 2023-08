Sven Bärtschi (30 ans) a décidé de mettre un terme à sa carrière. L'ailier était pourtant encore sous contrat avec le CP Berne. Des problèmes de santé sont à l'origine de son choix.

Sven Bärtschi a décidé de ranger ses patins. KEYSTONE

«J'annonce avec des sentiments mitigés ma retraite en tant que joueur professionnel de hockey. C'est une décision douloureuse, mais le hockey est un sport qui demande tout au corps humain. Comme la plupart des joueurs, j'ai subi toute une série de blessures et j'en paie le prix. Après des mois d'entraînement, j'ai constaté que mon corps ne peut plus apporter les performances dont j'ai besoin», a expliqué Bärtschi.

Ancien junior de Langenthal, l'attaquant bernois avait rejoint le CP Berne au début de la saison dernière, avec un contrat de trois ans. Il était parti jeune tenter sa chance en Amérique du Nord et a disputé 292 matches de NHL avec Calgary Flames, Vancouver Canucks et Vegas Golden Knights. Le Suisse a inscrit 66 buts et donné 72 assists.

ats