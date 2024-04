Après avoir éliminé Fribourg en demi-finale, Lausanne veut désormais aller jusqu'au bout et remporter le titre. «Ca ne fait que commencer, on a envie d'aller plus loin», a déclaré Damien Riat.

Andreï Bykov a été longuement honoré par le public fribourgeois après l'élimination de Gottéron. ATS

ATS

«Pour l'instant, on est dans notre bulle et on est très concentré. Peut-être qu'on réalisera plus tard ce qu'on est en train de faire», a ajouté l'attaquant du LHC devant les médias.

Du côté de Fribourg, la mine est basse. «C'est dur, il y a beaucoup de frustration et de déception. Ce n'est ni ce qu'on voulait, ni ce que les Fribourgeois voulaient», a déclaré Nathan Marchon. «C'était une série intense, serrée, et ça s'est joué à peu de choses. On a pas réussi à être bon dans les moments clés.»

Andreï Bykov, qui a vécu son dernier match sous le maillot des Dragons parle lui de son «rêve inabouti» d'apporter un premier titre à Fribourg. «J'aurais aimé marquer l'histoire de ce club autrement», a-t-il lâché.

«On voulait faire quelque chose de bien. Il y avait beaucoup d'attentes et j'ai l'impression qu'on a déçu beaucoup de monde ce soir», a confié le no 89, qui va désormais ranger ses patins de hockeyeur professionnel.

