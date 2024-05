Surprise pour la Suisse, qui accueille un renfort de choix

Excellente surprise pour l'équipe de Suisse en lice au Championnat du monde à Prague ! Kevin Fiala va rejoindre la sélection de Patrick Fischer dès lundi.

Kevin Fiala va rejoindre la sélection suisse à Prague. IMAGO/CTK Photo

ATS

Tout frais papa de son premier enfant, il devrait être disponible dès mercredi contre la Grande-Bretagne. «Devenir papa pour la première fois est un sentiment indescriptible, déclare-t-il dans un communiqué transmis par la fédération. Ma fille étant née un petit peu plus tôt que prévu, je peux donc me rendre au Mondial malgré tout. Je tiens à remercier de tout cœur ma femme Jessica, qui m’a tout le temps soutenu dans cette aventure. Cela ne va pas de soi et j’apprécie ce geste à sa juste valeur. Je me réjouis beaucoup de retrouver l’équipe et de participer au tournoi en Tchéquie.»

L'attaquant des Los Angeles Kings va donc disputer son 6e Mondial (2014, 2015, 2018, 2019, 2023), dix ans après le premier à Minsk. Au Bélarus, il n'avait pas encore 18 ans. Il avait ensuite connu un Mondial plutôt difficile en Tchéquie. A Copenhague, il était également arrivé en cours de route avec Roman Josi et avait aidé la Suisse à conquérir l'argent, même si beaucoup se souviennent de son action en prolongation qui aurait pu donner le titre à la Suisse.

En 2019, il était venu à Bratislava malgré un contrat qui se terminait avec Nashville. Et enfin l'an dernier à Riga, l'attaquant de 27 ans avait rejoint l'équipe après le début de la compétition et l'élimination des Los Angeles Kings en play-off.

D'origine tchèque par son père, Kevin Fiala est l'un des meilleurs joueurs suisses. Il a rejoint la Californie en 2022 avec un contrat de sept ans lui rapportant 7,875 millions de dollars par saison en NHL. Cette saison il a accumulé 73 points (29 buts) en 82 matches. En play-off, les Kings ont été éliminés en cinq parties contre les Edmonton Oilers.

Cette arrivée signifie le probable départ de Thierry Bader qui n'a pas encore été inscrit pour la compétition.

