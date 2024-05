Il y aura du beau monde au Championnat du monde à Prague. A commencer par l'attaquant canadien des Chicago Blackhawks, Connor Bedard.

Avec la perspective des JO de Milan-Cortina en 2026 et la présence des stars de la NHL, plusieurs pays ont choisi d'envoyer de grosses équipes en Tchéquie. Trois favoris semblent se dégager à la lueur des contingents et des cotes des bookmakers: le Canada, les Etats-Unis et la Suède.

Le pays à la feuille d'érable se présente avec deux jeunes talents: Connor Bedard et Macklin Celebrini. Le numéro 1 de la dernière draft, 18 ans, a inscrit 61 points en 68 parties, souvent avec Philipp Kurashev. Autre talent précoce dans les rangs canadiens, le centre de 17 ans Macklin Celebrini. Très bon en NCAA avec Boston University (64 pts en 38 matches), il est appelé à être repêché au premier rang fin juin lors de la draft NHL.

Tkachuk et Gaudreau mènent Team USA

Dans les rangs étasuniens, l'un des meneurs se nomme Brady Tkachuk, fils du légendaire Keith. L'attaquant de 24 ans des Ottawa Senators possède un gabarit de déménageur avec ses 193 cm et ses 96 kg, mais c'est surtout un buteur qui a atteint les 30 buts lors des trois derniers championnats de NHL. Avec l'artiste Johnny Gaudreau, auteur de 115 points lors de la saison 21/22, les Américains possèdent un sérieux talent.

La Suède débarque elle avec l'artillerie lourde en défense, puisque Victor Hedman, Erik Karlsson et Rasmus Dahlin ont accepté l'invitation. Avec ces trois stars douées offensivement, il vaudra mieux ne pas se retrouver en infériorité numérique. Devant, Lucas Raymond, Joel Eriksson Ek et Adrian Kempe se chargeront de marquer les buts.

