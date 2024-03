Le 2e acte de la finale de Swiss League a joué les doubles prolongations. A Küsnacht, les GCK Lions ont battu La Chaux-de-Fonds 5-4 après quasiment 100 minutes de jeu.

Un tir relativement anodin de Maron Graf et voilà les Lionceaux zurichois qui égalisent à 1-1 dans la série. Viktor Östlund aimerait certainement pouvoir effacer ces derniers instants, mais ce n'est pas possible. Un lancer déclenché depuis un côté qui finit au premier poteau et qui permet aux GCK Lions de montrer aux Neuchâtelois qu'ils ne se laisseront pas faire.

Mais les Abeilles peuvent aussi se dire qu'elles ont de la chance de pouvoir jouer les prolongations. Menés 4-2, les joueurs de Louis Matte ont superbement réagi en réduisant le score par Stoffel à la 46e, puis en égalisant à la 58e en power-play grâce à Anthony Huguenin. Et finalement à la 99e, Graf a frappé.

