Les quarts de finale des play-off de Swiss League débutent ce mardi. La Chaux-de-Fonds est favori pour le titre, qui ne serait qu'honorifique, puisque les Neuchâtelois n'ont pas obtenu l'autorisation de monter en National League.

Au moment où les huit meilleures équipes de la deuxième division vont se rencontrer, la situation réglementaire est limpide. Seuls Olten (3e) et Viège (7e) ont reçu le feu vert de la commission ad hoc pour monter à l'échelon supérieur. Cela signifie que si ni Olten et ni Viège n'est titré champion de Swiss League, le barrage de promotion/relégation entre le dernier de National League et le premier de Swiss League sera purement et simplement annulé.

Olten et Viège n'ont pas donné de garanties sur la glace à défaut de leur dossier. Les Soleurois ont occupé la tête du classement en début de compétition avant de connaître une belle dégringolade qui a coûté sa place à l'entraîneur Lars Leuenberger remplacé depuis par Gary Sheehan. Ils devraient passer le premier tour face à l'hermétique Thurgovie.

Pour Viège, la qualification s'est muée en véritable chemin de croix. Bardée d'ambitions avec l'engagement de l'entraîneur Heinz Ehlers, l'équipe haut-valaisanne a été de déception en déception. Ce n'est que dans les dernières journées qu'elle a pu passer au-dessus de la barre de la 8e place en devançant Winterthour et en causant le malheur du HCV Martigny. Avec leur septième rang, les Viégeois doivent affronter l'équipe surprise de la qualification: Bâle. L'équipe dirigée par le Canadien Eric Himelfarb a réveillé l'Arena St-Jacques. Elle a battu trois fois Viège en cinq rencontres.

La Chaux-de-Fonds devrait connaître une entrée en matière assez simple contre un Winterthour limité. Sierre possède ses chances contre les GCK Lions.

ats