Les Neuchâtelois, champions de la catégorie l'an passé, ont bouclé leur série contre Viège sur un quatrième succès (5-1) pour gagner la série 4-0.

La Chaux-de-Fonds jouera la finale des play-off de Swiss League. KEYSTONE

Le HCC n'a pas fait traîner les choses en Valais: un but de Pouilly après 2'06 de jeu, suivi d'un autre d'Olden 43 secondes plus tard! Et Andersons a ajouté le numéro trois à la 11e.

Tout était dit en faveur des hommes de Louis Matte, qui ne connaissent pas encore l'identité de leurs futurs adversaires en finale. Rappelons que le HCC ne peut pas prétendre à la promotion en National League, la licence lui ayant été refusée.

Rien n'est fait dans l'autre demi-finale. Olten est allé gagner 1-0 sur la glace des GCK Lions et a égalisé à 2-2 dans la série.

ats