La Suède semble bien partie pour atteindre le dernier carré au Championnat du monde en Tchéquie. Mais pour cela il va falloir se débarrasser de la Finlande.

KEYSTONE

Sept matches, 21 points, 35-9 de goal average soit environ du 5-1 de moyenne, la Suède a clairement justifié son statut de favori jusqu'ici. 5-2 face aux Américains, 6-1 contre Allemands et Slovaques, la sélection de Sam Hallam n'a pas raté ses matches face aux meilleurs de son groupe.

Trois «monstres» en défense

Comme la Suisse, les Scandinaves n'ont plus atteint les demi-finales depuis 2018. Elle avait, on s'en souvient, décroché le titre mondial en dominant la Suisse 3-2 tab. Depuis, ce sont des éliminations en quarts en 2019, 2022 et 2023, en ajoutant le camouflet de 2021 et une sortie prématurée lors du tour de qualification.

Cette fois, la fédération a sorti l'artillerie lourde avec un trio de stars en défense: Erik Karlsson, Victor Hedman et Rasmus Dahlin. Si les deux derniers n'affichent pas des statistiques exceptionnelles (6 et 5 points), Karlsson est au niveau de Roman Josi avec 5 buts et 5 assists en 7 parties. Joel Eriksson Ek a planté 5 buts également, alors que Lucas Raymond, Marcus Johansson et Andre Burakowsky en sont à 4.

L'adversaire qui se dresse sur la route de la Suède n'est autre que la Finlande. Assez décevante jusqu'ici, la sélection de Jukka Jalonen peut tout à fait se réveiller dans un match à élimination directe.

Duels Est-Ouest

Autre duel très attendu, celui entre les Tchèques et les Américains. Côté étasunien, Matt Boldy est en tête du classement des compteurs avec 14 points en 7 matches, suivi par son compatriote Brady Tkachuk avec 13 et Johnny Gaudreau avec 11 unités, à égalité avec Roman Josi. Dans les rangs tchèques, Roman Cervenka peut désormais s'appuyer sur David Pastrnak et Pavel Zacha, débarqués lundi de Boston. Et l'attaquant de Carolina Martin Necas a également rejoint son pays.

Quant aux champions du monde canadiens, ils devront se frotter aux Slovaques. Dylan Cozens, double buteur face à la Suisse, en est à huit réalisations. Et on n'a pas encore vu tout le potentiel d'un Connor Bedard, malgré ses cinq buts. Du côté slovaque, quatre joueurs de NHL sont parmi les cinq meilleurs compteurs et la Slovaquie va tout faire pour provoquer la surprise avec l'aide du public praguois.

