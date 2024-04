La Suisse a enfin retrouvé le chemin de la victoire. Après onze défaites de rang cette saison, les hommes de Patrick Fischer ont battu la France 2-0, vendredi à Bâle.

Les Suisses se sont imposés 2-0 à Bâle. KEYSTONE

ATS

Si tout n'a pas été parfait pour les Suisses, ce succès a le mérite de mettre fin à leur longue série négative (13 revers d'affilée en comptant l'exercice 2022/23). A trois semaines du début du Championnat du monde, ce regain de confiance devrait faire du bien aux hockeyeurs helvétiques.

Tyler Moy buteur

De retour au pays après deux premiers matches amicaux disputés en Slovaquie, les Suisses ont mis quelques minutes à rentrer dans leur match. C'est d'abord Philip Wüthrich qui s'est illustré, en remportant son duel contre Sacha Treille avec brio (3e).

Le portier du CP Berne a ensuite vu ses coéquipiers prendre petit à petit le jeu à leur compte. Après une première occasion non convertie par Calvin Thürkauf (7e), Tyler Moy a ouvert le score en contre-attaque.

A la 12e minute de jeu, l'attaquant de Rapperswil a profité d'un excellent travail de Mike Künzle, qui a attendu le dernier moment pour lui glisser une offrande. Malgré un bon déplacement, le gardien de l'équipe de France Sébastian Ylönen a dû s'avouer vaincu.

Wüthrich solide et chanceux

En deuxième période, la Suisse a accentué sa domination (14 tirs à 5) et a réussi à doubler la mise, grâce au premier but de David Aebischer en équipe nationale. Le futur joueur de Lugano a conclu un excellent jeu initié par Ambühl et Thürkauf (28e).

Les hommes de Philippe Bozon ont tenté de réagir, mais ont soit buté sur Wüthrich, intraitable devant Baptiste Bruche (33e), soit touché un montant, à l'image de Fabien Bourgeois (38e).

Avec la victoire en ligne de mire, la Suisse n'a pas pris trop de risques en fin de match afin de s'assurer un premier succès cette saison, assorti d'un blanchissage pour Wüthrich. Elle aura l'occasion de confirmer son renouveau samedi lors d'un deuxième duel contre la France (17h30 à Bâle).

luwi, ats