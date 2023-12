Mauvais débuts helvétiques lors des Ice Hockey Games à Zurich. Les hommes de Patrick Fischer ont été battus 4-2 par la Suède.

Mauvais débuts pour Leonardo Genoni et la Suisse lors des Ice Hockey Games à Zurich. KEYSTONE

Quatorze défaites de rang. La Suisse n'a donc plus dominé les Scandinaves depuis le 7 avril 2016 à Ljungby et un succès 5-3 en match de préparation. En quinze rencontres face aux Suédois, il s'agit donc de la seule victoire de Patrick Fischer. Et c'était lors de son premier duel face aux Jaune et Bleu.

Dans cette rencontre, la Suisse n'a pas forcément mal commencé dans le jeu, mais elle s'est à nouveau heurtée à une forme de réalité. Quand les joueurs de Patrick Fischer ont eu des occasions, ceux de Sam Hallam les ont converties. Et les Scandinaves l'ont fait en moins d'une minute entre la 16e et la 17e par Strömwall et Henrik Tömmernes, ancien patron de la défense de Genève.

La Suisse a dû réagir. A domicile et devant 5000 spectateurs, les hommes de Patrick Fischer ont donné moins d'espaces tout en allant toujours sur la cage de Lars Johansson. Ils ont été récompensés à la 31e juste après une pénalité suédoise. C'est Calvin Thürkauf qui a été le plus prompt à profiter d'un rebond laissé par le gardien du Tre Kronor. A noter que Sven Andrighetto était aussi dans le coup et dans le slot pour conclure.

But en power-play

Au cours du troisième tiers, le public voulait croire à un retour des siens. A cette égalisation qui aurait pu rapprocher les hommes de Patrick Fischer d'une possible victoire après ces treize défaites.

Mais au lieu de ça, c'est une troisième réussite suédoise qui est tombée de la crosse de Strömwall (45e). Les Suisses n'ont pas effectué une bonne sortie de zone et ils ont été rapidement punis. Ils ont cependant pu réduire l'écart à la 51e en power-play sur un lancer d'Andrea Glauser. Thürkauf est à nouveau passé devant le gardien suédois, mais on ne sait pas s'il a dévié le tir du défenseur lausannois.

En dépit de la sortie de Genoni en faveur d'un joueur de champ en plus, les Suisses n'ont pas pu inverser la tendance et c'est le Fribourgeois Lucas Wallmark qui a scellé le score dans la cage vide.

ats