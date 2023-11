La Chaux-de-Fonds n'a pas fait de détails lors de la réception de Viège en Swiss League. Les Abeilles ont largement dominé Viège 7-2.

La Chaux-de-Fonds n'a pas fait de détails lors de la réception de Viège en Swiss League. KEYSTONE

Toms Andersons a été le grand artisan de cette victoire avec un triplé.

Dans le derby valaisan entre Martigny et Sierre, ce sont les Sierrois qui ont eu le dernier mot. Un succès 7-4 et alors que le Lausannois Michael Hügli se refaisait une santé dans la cité octodurienne. L'attaquant a d'ailleurs marqué un but. mais Bonvin et Lhotak y sont allés de leur doublé.

Le leader Olten s'est fait surprendre par Thurgovie 3-2 ap. Dans le dernier match de la soirée, les GCK Lions sont allés s'imposer 4-2 à Bellinzone.

ats