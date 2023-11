Le LHC a empêché les Zougois de prendre la tête de la National League en s'imposant 4-1 samedi soir. Genève-Servette a pour sa part évité le piège en gagnant 5-1 à Bienne.

Le Lausanne HC a obtenu un succès de prestige face à Zoug. IMAGO/ZUMA Wire

Au lendemain de sa défaite à Rapperswil, Lausanne s'est admirablement repris dans son antre en y faisant trébucher l'EV Zoug, qui a ainsi perdu une occasion de trôner au sommet du classement au détriment d'un Fribourg-Gottéron, au repos samedi.

Les Lausannois, qui ont enregistré le retour devant les filets d'Ivars Punnenovs, qui n'avait plus été titularisé depuis la défaite contre Genève le 24 octobre, ont fait mieux que se défendre contre les patineurs de Suisse centrale.

Si Dominik Schlumpf avait su répondre à l'ouverture du score de Robin Kovacs (19e), les Zougois n'ont pas trouvé la solution après les deux buts signés Damien Riat (50e) et Théo Rochette (51e) en l'espace de 52 secondes au début du troisième tiers. Christian Djoos (58e) a même salé l'addition en infériorité numérique à la fin d'un match qui permet au LHC de grimper à la 6e place.

Genève évite le piège seelandais

En déplacement dans le Seeland, Genève-Servette a évité de se prendre les pieds dans le tapis face au HC Bienne. Après l'expulsion de Tino Kessler pour une faute grossière sur le Genevois Theodor Lennström et l'ouverture du score signée Marc-Antoine Pouliot en power-play (15e), le GSHC a toutefois encaissé l'égalisation dès le retour des vestiaires à la suite d'une pénalité très évitable écopée par son gardien Robert Mayer. Alexander Yakovenko s'est chargé de rétablir la parité (21e).

Mais cet avertissement a eu le don de réveiller le champion de Suisse. Josh Jooris (29e) et Sakari Manninen (30e) ont inscrit deux buts rapprochés pour permettre aux Aigles de reprendre le large et de voir venir les Biennois. Pouliot (47e) et Valtteri Filppula (56e) ont soigné la différence de buts dans le dernier tiers.

Genève talonne Lausanne à la 7e place, tandis que Bienne reste collé au 12e rang provisoire. Toujours lanterne rouge, Ajoie n'a pas relevé la tête en accueillant Ambri-Piotta. Les Jurassiens se sont inclinés 6-2 devant leur public.

Dans les autres rencontres de la soirée, Langnau a dominé Kloten 5-2, alors que Lugano a remporté 6-4 un festival offensif contre Davos.

oldu, ats