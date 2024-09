Lausanne a trouvé son maître lors de la 3e journée de National League. Le LHC a été battu 4-2 par Lugano, alors que Genève et Fribourg se sont inclinés en prolongation (3-2 et 2-1).

Marco Mueller (HCL), centre, salue ses supporters a la fin du match du championnat suisse de hockey sur glace de National League entre Lausanne HC, LHC, et HC Lugano, HCL. KEYSTONE

ATS

Le 1-0 d'Oksanen tombé dès la 2e a certainement agi comme un trompe-l'oeil. Car même si les Lions ont bien attaqué cette rencontre, le fait d'affronter une équipe qui a joué jeudi et non pas vendredi n'a pas aidé les Vaudois. Ceux-ci ont semblé avoir souvent un temps de retard sur leurs adversaires, surtout au cours du tiers médian jusqu'à la mi-match. Les joueurs de Geoff Ward se sont ensuite réveillés pour mettre de la pression sur la cage de van Pottelberghe.

Lugano a fait payer leurs erreurs aux Lausannois. Déjà à la 16e sur l'égalisation de Verboon qui a battu Pasche en piochant autour du but. Et puis à la 45e, 45 secondes après le 1-2 de Carr, Jason Fuchs a offert le puck à Michael Joly qui n'a pas manqué la cible. L'ancien attaquant du LHC Jiri Sekac a inscrit le 1-4, avant que Suomela ne parvienne a réduire le score en toute fin de match.

Genève naïf en prolongation

Dans son pensum de matches à l'extérieur, Genève a dû se rendre à Davos. Et même s'ils ont perdu 3-2 ap, les Aigles ont ramené quelque chose des Grisons. Et surtout, après deux tiers, ils menaient 2-1 (grâce à Vatanen et Praplan) alors que les Grisons avaient tiré 28 fois au but contre dix petits lancers côté grenat.

Mais cette chance n'a pas duré et à la 53e, Zadina a pu égaliser. La prolongation ne fut pas très longue puisqu'après 22 secondes, Honka a pu offrir le deuxième point à ses couleurs. L'ancien arrière de Berne et Genève a eu beaucoup trop d'espace pour aller battre Robert Mayer.

Berra hésitant

Si la finalité est la même pour Fribourg avec une défaite 2-1 ap face à Rapperswil, le scénario de la rencontre et de la prolongation fut différent. Sur un power-play, Marcus Sörensen avait pu concrétiser un temps fort de Gottéron qui a davantage shooté que son adversaire.

Mais à la 52e, les Saint-Gallois ont nivelé la marque d'une manière assez curieuse. Le défenseur Fabian Maier a expédié un puck d'apparence assez peu dangereuse, mais Reto Berra n'a pas pu capter la rondelle qui a filé derrière la ligne de son but. Et lors de la prolongation, c'est à 20 secondes de la fin de celle-ci que Holm a pu aller chercher le deuxième point de Rappi.

Bienne lancé

Pour Bienne, recevoir Ajoie ne devait pas ressembler à un match peau de banane entre deux équipes à zéro point après deux journées. Les hommes de Martin Filander ont fait le nécessaire en s'imposant 4-1.

Après un premier tiers moyen, les Seelandais ont appuyé sur l'accélérateur en début de période médiane. En 30 secondes à la 22e, Andersson sur power-play et Rajala laissé libre de ses mouvements dans la zone de défense jurassienne ont pu faire passer le score de 0-0 à 2-0. Ajoie a encore une fois montré ses limites en laissant Rajala faire ce qu'il voulait. Seule lumière pour Ajoie, Marco Pedretti a de nouveau marqué.

Opposé à Langnau, Zoug n'a pas laissé les Emmentalois y croire après leur succès de la veille contre Fribourg. Zoug l'a emporté 6-2. Zurich est allé s'imposer 3-2 tab à Berne en faisant un carton plein aux penalties (3-0). Dans le dernier match, Ambri a disposé de Kloten 3-2 tab.

ats