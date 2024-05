Le Lausanne Hockey Club a dressé le bilan de sa saison lors d'une conférence de presse vendredi à Malley. Et malgré la déception de la défaite en finale au 7e match contre Zurich, le club se réjouit de la suite.

«On a escaladé une première montagne. Maintenant, il faut redescendre sous peine de ne plus avoir assez d'oxygène ou de perdre notre humilité, parce qu'il y en aura bientôt une deuxième à gravir et ainsi de suite.» L'image est celle du CEO du club, Chris Wolf, lors de sa prise de parole pour évoquer le bilan de l'exercice 23/24 du LHC.

Sur l'écran à côté du podium où sont présents le CEO, ainsi que le président Patrick De Preux, le directeur sportif John Fust et le coach Geoff Ward, on peut lire des mots comme reconstruction, stabilité, constance ou encore sérénité. Pour aller de pair avec le terme de stabilité, le club a annoncé la prolongation du staff jusqu'en 2026. Une manière de permettre à Geoff Ward de ne pas être sous pression avec un contrat expirant en 2025.

Des prix inchangés

Pour Chris Wolf, le Canadien a instauré une culture de la gagne, un esprit d'équipe qui s'est vu tout au long de la saison et encore davantage en play-off. Le CEO le souligne, «l'attitude des joueurs a changé». Et d'ajouter: «Nous avons reçu de chaleureux messages de la part des autres équipes de Suisse et même de Romandie. Et franchement, cela fait chaud au coeur.» Celui qui travaille au sein du club depuis vingt ans a tenu à rappeler que tous les clubs de National League étaient des partenaires qui visent un même but.

Le LHC va commencer sa campagne d'abonnements mardi prochain. «D'autres play-off qui démarrent d'un point de vue commercial», rigole Chris Wolf. Comme la saison passée, les play-off seront inclus dans les abonnements et ceux-ci ne changeront pas de prix. La Champions League sera comprise jusqu'en quarts de finale. «C'était essentiel selon nous», appuie le CEO en parlant des prix inchangés.

Fust doit préparer l'avenir

Sur le plan sportif, John Fust n'a pas souhaité en dire trop: «Par respect pour les joueurs qui viennent de terminer leur saison, je n'ai pas encore envie de parler du futur. Nous allons mener nos analyses et nous communiquerons sans doute dans trois semaines. Mon plus gros challenge intervient maintenant avec l'équipe à préparer pour la saison prochaine, mais aussi pour dans deux ou trois ans.»

Plusieurs contrats d'importants joueurs suisses arrivent à échéance en 2025 dont ceux de Connor Hughes, Andrea Glauser, Lukas Frick, Jason Fuchs ou encore Damien Riat. «Mais le succès lors de ces play-off et la culture instaurée rend certainement ma tâche un peu plus facile, concède le Canado-Suisse. Geoff Ward a parlé de fraternité et ce n'est pas qu'un joli mot. Dans le vestiaire, il n'y a aucune satisfaction aujourd'hui.»

Avec la descente volontaire de Martigny en MyHockey League, le club vaudois se cherche un nouveau partenaire en Swiss League pour faire évoluer ses éléments parfois trop justes pour affronter les play-off de National League. «Nous sommes en discussion avec plusieurs organisations, conclut John Fust. Et ce qui est sûr, c'est qu'il n'y a pas d'exclusivité au niveau des partenariats.»

