Le Lausanne HC vogue sur une série de sept succès après sa victoire 4-1 contre Lugano en National League. En revanche, Genève-Servette est au plus bas après une défaite 4-2 contre les Zurich Lions.

Les Vaudois ont su surmonter une mise en marche un peu difficile. Un but plein de perfidie marquée par Mark Arcobello de derrière le but de Kevin Pasche avait permis aux Luganais de mener à la marque. Les hommes de l'entraîneur Geoff Ward sont revenus en deuxième période totalement décidé à renverser le score. Une superbe ouverture de Tim Bozon de son camp a lancé Jason Fuchs, qui n'a pas tremblé face au portier Koskinen. Puis Damien Riat a mis Lausanne en avance sur un but en supériorité numérique avant que Ken Jäger ne conclue une belle action avec Ronalds Kenins et Fuchs. Les Vaudois mettent Davos le septième à 13 points.

Genève-Servette en crise

Les Genevois sont en crise. A ce moment crucial du Championnat où les césures se font entre les différents groupes, ils ont concédé leur quatrième défaite de suite après avoir perdu pour la sixième fois de suite à domicile la veille contre Langnau. A Zurich, ils ont payé un premier tiers-temps catastrophique où Robert Mayer ne doit pas porter toute la responsabilité du désastre.

Un doublé de Derek Grant et un superbe tir du poignet du Letton Rudolfs Balcers, mis sur orbite par une passe à l'aveugle magnifique de Denis Malgin, ont donné trois buts d'avance aux Lions. Mayer a quitté la glace pour être remplacé par Gauthier Descloux. Mais si le Fribourgeois s'est avéré un portier plus sécurisant, le mal était fait et irrémédiable. Certes, à la fin, les Genevois ont plus tiré au but que leur adversaire, mais question efficacité, ils sont restés éloignés de leurs anciens standards.

Trois sur trois. Les Langnau Tigers ont empoché leur troisième succès de la saison face à Bienne (2-1). Les Seelandais avaient ouvert la marque par leur défenseur suédois Viktor Lööv (14e). Mais Noah Meier, déjà buteur la veille contre Genève-Servette, a égalisé (37e) avant que Julian Schmutz inscrive le but de la victoire (50e).

Ajoie est toujours vivant. Les Jurassiens se sont imposés 3-2 sur la glace de Kloten grâce à un but de T.J. Brennan en fin de prolongation. Il a ainsi mis fin à une série de cinq défaites pour les Ajoulots.

Un triplé de l'Autrichien Benjamin Baumgartner a mis le CP Berne sur les bons rails pour battre 4-0 les Rapperswil-Jona Lakers au lendemain d'une mémorable gifle encaissée à Davos (0-7). Passage difficile aussi pour Ambri-Piotta qui a concédé contre Zoug (2-4) son cinquième revers de rang.

