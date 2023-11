A la faveur de son succès 1-0 sur Davos en National League, Lausanne revient dans le top 6. Les Vaudois ont remporté leur troisième victoire au cours des quatre derniers matches.

Le Lausannois Lawrence Pilut se méfie du Davosien Enzo Corvi. KEYSTONE

Alors que les scores ont de plus en plus de ressemblances avec les matches de football, Lausanne a su prendre trois points précieux contre un adversaire direct pour l'une des six premières places de la qualification. Les Vaudois, sixièmes, ne sont plus désormais qu'à un point de leur adversaire du soir.

Les Grisons n'ont ainsi pas réussi un deuxième hold-up en un peu plus de 24 heures. La veille, ils s'étaient imposés aux Vernets face à Genève-Servette avec une statistique de tirs de 14-34. A Malley, ils ont également été dominés aux lancers (23-35), surtout au cours de la deuxième période. Celle qui a permis à Michael Hügli d'inscrire l'unique but de la soirée après un rebond concédé par le portier Sandro Aeschlimann (25e).

Le succès actuel du Lausanne HC tient également à la très bonne tenue de son jeune gardien Kevin Pasche. Préféré à Punnenovs et aligné pour la quatrième fois de suite, il a déjà fêté un deuxième blanchissage contre les Davosiens. Une belle entrée en la matière pour le portier habituel du HCV Martigny.

ats