Champion de Suisse en titre de Swiss League, La Chaux-de-Fonds a entamé sa saison par un succès à domicile contre Martigny (3-2).

Entame idéale pour la Chaux-de-Fonds KEYSTONE

Les hommes de Louis Matte ont connu une première plus compliquée que prévu. Face à des Octoduriens jouant crânement le coup, les Neuchâtelois n'ont fait la différence que dans l'ultime tiers, via des réussites de Stoffel et d'In-Albon. Prêté par le Lausanne HC, Ronalds Kenins a marqué le provisoire 2-1 pour un Martigny au sein duquel le jeune portier Kevin Pasche s'est montré à son avantage.

De son côté, le HC Sierre a remporté le premier derby valaisan de la saison. Menés 0-3 à 15 minutes du terme à Viège, les joueurs de la Cité du Soleil ont réussi à renverser le score pour s'imposer 4-3 après prolongation. Maxime Montandon a été le héros de la partie en inscrivant tout d'abord le but égalisateur à la 54e puis la réussite qui a définitivement rompu l'équilibre à la 63e.

fazw, ats