Le pire évité de justesse lors du derby Lausanne - Genève

Attaquant du Genève-Servette, Teemu Hartikainen a été touché à une oreille par un coup de patin involontaire d’un joueur lausannois mardi lors du derby lémanique à la Vaudoise Arena en National League. Le club grenat et le Finlandais ont rapidement donné des nouvelles rassurantes, mais la scène en a choqué plus d’un.

Teemu Hartikainen blessure Teemu Hartikainen a été touché une oreille suite à un coup de patin involontaire. Photo: KEYSTONE L’attaquant finlandais du GSHC a rapidement été pris en charge par les soigneurs. Photo: KEYSTONE Le derby lémanique a dû être interrompu, le temps de nettoyer la glace. Photo: KEYSTONE Teemu Hartikainen blessure Teemu Hartikainen a été touché une oreille suite à un coup de patin involontaire. Photo: KEYSTONE L’attaquant finlandais du GSHC a rapidement été pris en charge par les soigneurs. Photo: KEYSTONE Le derby lémanique a dû être interrompu, le temps de nettoyer la glace. Photo: KEYSTONE

Moment de panique mardi soir à Malley. A la 15e minute du derby entre le Lausanne HC et le Genève-Servette HC (4-0), Teemu Hartikainen a été victime d’une blessure impressionnante après avoir reçu au visage un coup de patin accidentel de la part du défenseur du club vaudois, Christian Djoos, suite à une charge contre la bande.

Saignant abondamment et se tenant à la hauteur de la tête, le buteur finlandais du GSHC s’est imméditement relevé et a rejoint les vestiaires seul. A la pause du 1er tiers, la formation championne de Suisse en titre a donné des nouvelles : «Teemu Hartikainen évite le pire suite à un coup de patin. Il est actuellement en train de se faire soigner et n'est pas en danger».

Le joueur de 33 ans, auteur de 7 buts et 24 assists en championnat cette saison, a également rapidement publié un message rassurant sur les réseaux sociaux. «Pour tous ceux qui se demandent ce qui s'est passé, le patin a frappé mon oreille et non la gorge. Donc tout va bien», a-t-il écrit sur Instagram.

Au final, plus de peur que de mal, mais cet incident a provoqué l’interruption de la rencontre pendant plusieurs minutes, le temps de nettoyer l’impressionnante flaque de sang sur la glace, et a jeté un froid dans les gradins d’une Vaudoise Arena pleine à craquer (9’600 spectateurs).

«La coupure est plus grave que prévue»

Les acteurs de la partie ont également été choqués par la scène. «Il est clair que quand tu vois la coupure et la quantité de sang perdue, cela fait toujours froid dans le dos», a commenté Jan Cadieux, entraîneur des Genevois, auprès de Keystone-ATS. «La coupure est plus grave que prévue, mais on a pu lui parler avant qu'il parte à l'hôpital. Il a eu peur parce qu'il sentait et voyait beaucoup de sang, mais il ne savait pas d'où ça venait.»

Auteur de ce geste involontaire, Christian Djoos semblait encore boulversé à l’issue du match. «Je n’ai jamais été autant proche de quelque chose comme cela. Ça secoue, mais je suis heureux de savoir qu’il va bien pour le moment», a déclaré le défenseur suédois du LHC selon les propos relayés par le «Blick». Avant de détailler : «Je le vois à la dernière seconde sur mon épaule, je regarde par terre et il y a du sang sur la glace. Ça fait peur. C’est un accident inhabituel.»

Reste désormais à savoir si la blessure d’Hartikainen l’éloignera longtemps des patinoires suisses. L’équipe grenat (8e), qui compte 5 points de retard à trois journées du terme sur le top 6 (synonyme de qualification directe pour les play-off), aura grand besoin de son artificier finlandais dans ce moment crucial de la saison.