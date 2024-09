La Women's League débute samedi avec le match entre Ambri-Piotta et Davos. Unique promu, Zoug visera ni plus ni moins que le titre national.

Champion de Suisse en titre de Women's League, les ZSC Lions devront particulièrement se méfier de Berne et de Zoug. KEYSTONE

ATS

La saison dernière, les Zougoises ont écrasé leur championnat, terminant leur saison invaincue. L'équipe de Suisse centrale, pour laquelle le club avait déposé en vain une demande d'admission directe en Women's League, s'était ainsi retrouvée à devoir disputer une saison dans l'antichambre de l'élite avec l'un des meilleurs contingents du pays.

Cette saison, Zoug fait partie des candidates au titre, à l'instar des ZSC Lions, titrés la saison dernière, et du finaliste des play-off 2023/24, le CP Berne. Lara Stalder – qui a récolté en moyenne près de huit points par match la saison dernière – et ses coéquipières n'auront cependant pas la tâche aussi facile dans leur quête d'un cinquième titre national.

Deux équipes romandes

Un premier gros test attend Zoug, dès le 20 septembre, avec un match à domicile contre Berne, la seule équipe à avoir battu l'ambitieux promu jusqu'à présent. C'était en finale de la Coupe de Suisse, la saison dernière, aux tirs au but.

Les huit équipes de l'élite, dont les Fribourg Gottéron Ladies et la Neuchâtel Hockey Academy, disputeront 28 journées de championnat. Les deux premières formations classées seront directement qualifiées pour les demi-finales des play-off. Les équipes classées de 3 à 6 disputeront un play-in (best of 3) pour déterminer les deux autres demi-finaliste. Les demi-finales des play-off, la finale et les play-out (entre le septième et le huitième) se dérouleront au meilleur des cinq matches.

dom, ats