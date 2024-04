Les Devils ont désormais besoin d'un miracle pour atteindre les play-off de NHL. New Jersey, qui enregistrait le retour de Jonas Siegenthaler, s'est incliné 6-3 face à Pittsburgh mardi à Newark pour rester à six points de la barre.

ATS

Un but de Timo Meier, le 14e dans ses 16 derniers matches, et deux assists de Nico Hischier, qui a passé la barre des 60 points dans cet exercice 2023/24, ont pourtant notamment permis aux Devils de mener 3-1 après deux tiers-temps. Mais NJD a craqué dans l'ultime période en concédant cinq buts.

Jonas Siegenthaler n'a quant à lui pas inscrit de point mardi pour son retour aux affaires. Le défenseur zurichois, qui avait manqué neuf matches à la suite d'une commotion cérébrale, a eu droit à un temps de jeu de 17'52''. Il a terminé la partie avec un bilan de -1, comme Hischier et Meier d'ailleurs.

New Jersey reste donc à 6 points de Washington, qui détient pour l'heure la deuxième «wild card» disponible dans la Conférence Est, et à 7 de Philadelphie, 3e de la Metropolitan Division. Mais les Devils doivent désormais dépasser cinq équipes pour arracher une place en play-off, alors qu'ils n'ont plus que sept matches au menu.

Eliminé depuis longtemps de la course aux séries finales avec Chicago, Philipp Kurashev s'est également illustré en vain mardi. L'attaquant bernois a réussi un assist dans un match perdu 2-1 par les Blackhawks face aux Islanders, atteignant ainsi pour la première fois la barre des 50 points sur une saison. L'association avec le prodige Connor Bedard paie: son record était jusqu'ici de 25 points!

ats