Les Devils tiennent enfin leur match référence.

Porté notamment par Nico Hischier et Timo Meier (1 but et 2 assists chacun), New Jersey a dominé Winnipeg 4-1 jeudi pour cueillir un deuxième succès d'affilée en NHL et garder intactes ses chances de disputer les play-off.

La franchise de Newark, qui n'avait pas remporté deux matches consécutifs depuis la mi-février, a survolé les débats face au co-leader de la Central Division. Les Jets de Nino Niederreiter n'ont ainsi cadré que 19 tirs, contre 41 pour les Devils (dont 10 pour Jack Hughes qui a signé un doublé).

New Jersey, qui reste à 6 points de la 8e place disponible pour les play-off à l'Est avec encore 12 matches à son programme, a forcé la décision dans le troisième tiers. Hischier (46e, 2-1) et Jack Hughes (52e, 3-1) ont tous deux inscrit leur 23e but de la saison en «powerplay», Meier scellant le score dans la cage vide à la 60e.

Nico Hischier en est ainsi à 55 points dans cet exercice 2023/24, en 59 matches, alors que Timo Meier affiche 41 points à son compteur personnel en 57 parties. L'Appenzellois tient la grande forme: il a marqué 12 buts dans ses 14 derniers matches, contre seulement 10 dans ses 43 premières apparitions de la saison.

Roman Josi s'est également illustré, signant un assist dans un match gagné 3-0 par Nashville sur la glace des Florida Panthers. Le capitaine des Preds – lesquels ont remporté 14 de leurs 16 derniers matches – a ainsi réussi au moins 1 point dans ses cinq dernières sorties. Il en est même à 9 points dans ces cinq dernières parties.

ats