Les Panthers sont en finale de la Coupe Stanley ATS

Florida disputera la troisième finale de Coupe Stanley de son histoire, la deuxième d'affilée.

ATS

Battus par Vegas au stade ultime des play-off de NHL un an plus tôt, les Panthers ont sorti les Rangers en six matches en finale de la Conférence Est.

La franchise floridienne s'est imposée 2-1 à domicile dans l'acte VI d'une série dont elle a remporté les trois derniers matches. En quête du premier titre de son histoire, elle se frottera à Edmonton ou à Dallas en finale dès le samedi 8 juin.

Les Panthers, qui avaient forcé la décision en prolongation lors d'un match no 4 vital pour eux, ont pris les commandes à 50'' de la fin du premier tiers-temps samedi grâce à Sam Bennett. Vladimir Tarasenko a inscrit le but de la sécurité, le 2-0, après 9'08'' de jeu dans la troisième période.

Les Rangers ont finalement pu tromper la vigilance de Sergei Bobrovsky (22 arrêts) à 100 secondes de la fin du temps réglementaire, alors que leur gardien Igor Shesterkin (32 parades) avait quitté sa cage. Mais la réussite d'Artemi Panarin fut leur seule de cette soirée.

Meilleure équipe de la saison régulière, les Rangers échouent donc pour la deuxième fois en trois ans en finale de Conférence. Ils n'ont plus soulevé la Coupe Stanley depuis 1994. Pour les Panthers, la quête du premier titre continue, 30 ans après leurs débuts en NHL et 28 ans après leur première finale perdue 4-0 face à Colorado.

ats