Florida a conquis lundi la première Coupe Stanley de son histoire. Les Panthers ont trouvé les ressources pour battre Edmonton 2-1 dans l'acte VII de la finale des play-off de NHL, après avoir vu les Oilers remporter trois matches de suite pour égaliser à 3-3.

Vaincus en cinq matches par les Vegas Golden Knights l'an dernier, les Panthers sont simplement la troisième équipe au cours des 40 dernières années à s'adjuger l'encombrant trophée un an après avoir échoué en finale. Pour leur coach Paul Maurice, il s'agit aussi du premier sacre en finale de la Coupe Stanley.

«Mes joueurs ont évolué avec liberté, c'est ce que je retiendrai de ce match», a déclaré Maurice après cet acte 7 de tous les dangers. «Sous la pression la plus forte, ils ont trouvé le courage de faire des jeux, de déplacer le puck librement. Ils ont gagné le droit de dire +Dans le match 7 de la finale de la Coupe Stanley, j'ai joué à mon meilleur niveau+.»

«Il sera de plus en plus beau»

«C'est tellement fou», a jubilé de son côté l'attaquant floridien Matthew Tkachuk. «Je ne crois pas que nous réalisons ce que nous venons d'accomplir. Chaque fois que je vais jeter un oeil à ce trophée, il sera de plus en plus beau.»

La quête ultime continue en revanche pour les franchises canadiennes, privées de titre depuis le dernier sacre de Montréal en 1993, et pour Edmonton et sa superstar Connor McDavid en particulier. Les Oilers, dont la dernière apparition en finale datait de 2006, n'ont plus soulevé la Coupe Stanley depuis 1990.

Lundi, ils ont pu égaliser à 1-1 sur une réussite de Mattias Janmark à la 7e minute, un peu plus de deux minutes après que Carter Verhaeghe avait ouvert la marque pour Florida. Mais le deuxième but des Panthers, signé Sam Reinhart à la 36e, s'est avéré décisif dans une partie où leur portier Sergei Bobrovsky a effectué 23 arrêts.

McDavid MVP des play-off

Le Russe de 35 ans, qui porte le maillot des Panthers depuis l'été 2019, a été désigné première étoile de cet acte VII devant les deux buteurs des Panthers. Muet dans ce match 7 comme dans le précédent, Connor McDavid (42 points dans ces séries finales) est quant à lui le sixième joueur de l'histoire à être désigné MVP des play-off sans avoir cueilli le titre.

«Notre équipe a montré beaucoup de résilience», a déclaré McDavid, qui, malgré la défaite, s'est dit «très fier» de son équipe. «On était très vite distancé dans la course aux play-off, mais on a lutté pour remonter la pente pendant des mois et des mois.»

