La soirée de samedi fut douce pour Roman Josi et Nino Niederreiter.

Le capitaine Roman Josi a réussi 1 but et 1 assist face aux Coyotes ATS

Les Predators et les Jets ont en effet renoué avec la victoire en NHL après respectivement trois et cinq défaites consécutives, en s'imposant face à Arizona (5-4 ap) et à Pittsburgh (2-1).

Roman Josi a marqué son 11e but de la saison en supériorité numérique pour permettre aux Predators de mener 2-1 (32e). Le défenseur bernois a ensuite réalisé son 36e assist dans cet exercice 2023/24 sur le 4-4 signé Filip Forsberg (50e). C'est Ryan McDonagh qui a donné la victoire à Nashville après 1'36'' en «overtime».

Désigné troisième étoile, Roman Josi a terminé cette partie, durant laquelle il a été aligné pendant près de 27', avec un bilan de +1. Son adversaire d'un soir Janis Moser, qui fut lui aussi le défenseur le plus utilisé de son équipe avec plus de 26' de temps de glace, affiche à l'inverse un -1.

Nino Niederreiter a quant à lui inscrit un but crucial, son 13e de la saison, pour les Jets. L'attaquant grison, qui n'avait plus trouvé le chemin des filets depuis le 30 décembre (15 matches sans marquer), s'est fait l'auteur du 2-0 pour Winnipeg à la 16e minute. Les Jets ont tenu le choc après avoir encaissé le 2-1 à la 35e.

