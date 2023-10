Dans l'unique rencontre dominicale de National League, les ZSC Lions ont concédé leur deuxième défaite de la semaine. Battus en prolongation par Zoug, mardi, les joueurs de Marc Crawford ont à nouveau perdu sur leur glace, cette fois-ci contre Davos (2-3).

Dimanche contre Davos, les ZSC Lions ont concédé leur deuxième défaite de la semaine. KEYSTONE

Face aux Grisons, les Zurichois avaient pourtant ouvert le score par Dean Kukan (22e) – son premier but de la saison -, avant que la situation ne se détériore. Entre les 25e et 39e minutes, Robin Zumbühl, titularisé dans la cage zurichoise, aura capitulé sur des essais de Simon Knak, du Tchèque Matej Stransky et du Suédois Klas Dahlbeck.

Pour le HC Davos, il s'agit de son troisième succès à l'extérieur, sur un total de sept.

ats