La Swiss Ice Hockey Night a célébré les meilleurs joueurs lors d'un gala à Soleure en présence de 550 invités du monde sportif et politique. Diverses récompenses ont été décernées.

Calvin Thürkauf a été nommé MVP de la saison régulière. KEYSTONE

ATS

Calvin Thürkauf (Lugano) a été désigné MVP de la saison régulière, durant laquelle il a inscrit 29 buts et donné 39 assists en 62 matches. L'attaquant âgé de 27 ans a aussi été aligné lors de chaque match du championnat du monde avec l'équipe de Suisse.

Denis Malgin (Zurich Lions/27 ans) a pour sa part été nommé MVP des play-off. Il a marqué 6 buts et comptabilisé 8 assists en 15 matches, contribuant notablement au titre de champion conquis par son équipe.

D'autres prix ont récompensé Vinzenz Rohner (Zurich Lions/19 ans), meilleur jeune de l'année, et Simon Hrubec (Zurich Lions/33 ans), désigné meilleur gardien avec notamment cinq blanchissages lors des play-off et un taux d'arrêts de 93,9%.

L'équipe nationale suisse, médaillée d'argent aux Mondiaux, a reçu un «Hockey Award». C'est la troisième fois en onze ans que la Suisse finit vice-championne du monde.

Désormais à la retraite, le défenseur Beat Forster (41 ans) a été fêté avec un «Special Award» pour l'ensemble de sa longue carrière conclue sous le maillot de Bienne. Il a notamment gagné six titres de champion et a disputé 1171 matches de National League et honoré 109 sélections.

Le vétéran Andres Ambühl (Davos/40 ans) a lui été élu joueur le plus populaire.

ats