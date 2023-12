Suite aux incidents qui s'étaient produits à l'occasion du derby Lugano – Ambri-Piotta le 29 septembre dernier, le club luganais a prononcé seize interdictions de stade.

Dans un communiqué, Lugano précise que les personnes sanctionnées ont été repérées par un visionnement soigneux des images de surveillance et de celles de la TV.

La durée de l'interdiction de stade varie selon la gravité des faits entre deux et trois ans. Les personnes sanctionnées se sont rendues coupables entre autres d'atteinte à l'ordre public, de violence et menace contre le personnel de sécurité, incitation à la violence et recours à la violence.

L'interdiction de stade concerne tous les matches nationaux et internationaux de hockey sur glace et de football dans toutes les ligues et catégories de jeu dans tous les stades ainsi que dans leurs périmètres proches.

ats