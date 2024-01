Le Canadien Mario Pouliot sera le nouvel entraîneur du HC Sierre, 6e de Swiss League, jusqu’au terme de cette saison.

Fort d’une expérience de plus de 30 ans dans le domaine du coaching, Mario est le seul à avoir remporté deux fois la coupe Memorial au cours de deux années consécutives, avec deux équipes différentes. Ce trophée prestigieux récompense la meilleure équipe junior du Canada. En 2019, Mario a également reçu le trophée du Coach de l’année au Canada.

Il a occupé le poste de manager général et d’entraîneur principal pendant plusieurs saisons au sein de la Ligue Junior Majeure du Québec, un passage obligé avant d’atteindre la NHL.

Parmi les joueurs qu’il a côtoyés et coachés, on compte des noms tels que Nikita Kucherov, Sven Andrighetto et Jason Fuchs, indique Sierre dans un communiqué. Mario Pouliot est également le beau père de l'attaquant canadien du HC Sierre Eric Castonguay.

