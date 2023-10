Battu pour la troisième fois en quatre matches joués dans son antre de Newark, New Jersey a subi la loi de Washington au terme d'un match complètement fou mercredi en NHL (6-4).

Menés 3-0 après 20', les Devils ont renversé la vapeur en marquant quatre fois au deuxième tiers avant de concéder trois nouveaux buts dans l'ultime période.

Timo Meier et son capitaine Nico Hischier, déjà buteur la veille, ont participé activement à la vaine «remontada» des Devils en inscrivant respectivement le 2-3 (26e) et le 3-3 (29e). Auteur de sa première réussite dans cet exercice 2022/23, l'Appenzellois a également réussi un assist sur le premier but de New Jersey, qui a pris l'avantage 4-3 dès la 31e minute.

La soirée fut compliquée pour Akira Schmid. Le Bernois a cédé sa place à Vitek Vanecek devant le filet des Devils après avoir concédé 3 buts en 8 tirs cadrés dans le premier tiers. L'homme du match fut l'attaquant de Washington Dylan Strome (2 buts), alors que la star des Devils Jack Hughes a signé 3 assists pour afficher déjà 17 points à son compteur personnel en seulement 6 matches.

ats