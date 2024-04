Presque une année après avoir conduit le HC Bienne à un match du titre Antti Törmänen sort de son silence. Le Finlandais de 53 ans s’est longuement confié dans les colonnes du «Journal du Jura» sur le combat qu’il mène contre son cancer.

Antti Törmänen se confie sur le combat qu’il mène contre son cancer. IMAGO

ATS

«Les analyses montrent que mon cancer semble sous contrôle, explique-t-il. En revanche, les médecins ont décelé dans mon sang des traces de tumeur encore présentes, ce qui n’est pas très bon. Mais je garde le moral et je reste positif.» Antti Törmänen précise qu’il se soumet actuellement à une immunothérapie au CHUV de Lausanne. Il reçoit un traitement toutes les quatre semaines. «Celui-ci fait suite à la chimiothérapie que j’ai commencé à suivre en mars 2023», poursuit-il.

Sous contrat avec le HC Bienne jusqu’au 30 avril, le Finlandais entend se «maintenir dans la meilleure forme possible pour ensuite entrevoir un retour dans le monde professionnel.» «D’abord à 20 %, puis 50 %, c’est ça le plan, indique-t-il. Mais là je ne serais pas capable d’aller travailler par exemple.» Il souligne enfin qu’un retour en Finlande n’est pas à l’ordre du jour. «Ma femme a son travail à Zurich, mon plus jeune fils est scolarisé à Nidau et j’ai la chance d’avoir un excellent médecin qui me suit à Zurich», conclut celui qui avoue que son expérience à la tête du HC Bienne fut «effectivement un beau voyage».

ats