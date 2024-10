Le HC Davos a réussi à offrir un succès à Andres Ambühl le soir où l'attaquant est entré dans l'histoire. Chez eux, les Grisons ont battu le CP Berne 4-3 tab.

Les fans grisons ont marqué le coup pour Ambühl ATS

Tous les regards étaient braqués sur le vétéran Ambühl (41 ans), qui a disputé son 1270e match dans l'élite du hockey suisse, record absolu. Et tout avait bien commencé puisque l'attaquant a été crédité d'un assist après 27 secondes de jeu seulement.

Les choses se sont ensuite gâtées, Berne égalisant par Ejdsell (16e) avant de prendre l'avantage grâce à Scherwey (23e) puis Füllemann (45e). Mais Davos est revenu à chaque fois avec des réussites de Dahlbäck (40e) et Zadina (56e). Rien n'a été marqué durant la prolongation et les Grisons se sont finalement imposés aux tirs au but.

