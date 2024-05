Le fait que Marco Lehmann fasse encore partie de l'équipe de Suisse à une semaine du championnat du monde constitue une histoire spéciale. Il n'y a pas si longtemps, la poursuite de sa carrière semblait menacée.

Marco Lehmann : une histoire pas comme les autres. ats

Il y a un an, si quelqu'un lui avait dit qu'une participation aux Mondiaux en Tchéquie était possible, «j'aurais sans doute pensé qu'il délirait un peu», avoue le joueur. Car à l'époque, l'attaquant du CP Berne n'avait qu'un objectif: retrouver la pleine santé.

En juillet 2022, lors de vacances en Grèce, Lehmann a attrapé un virus, ce qui lui a ensuite provoqué de longs problèmes à l'estomac. Il ne pouvait plus s'alimenter normalement et a perdu presque dix kilos. «Pour avoir une amélioration nette, il a fallu attendre huit ou neuf mois», a-t-il raconté à Keystone-ATS.

Transfert de rêve

A-t-il craint pour sa carrière? «Je mentirais si je disais que cela ne m'a pas traversé l'esprit. Surtout parce que nous ne savions pas quoi faire pour que cela aille mieux.» Avant ces vacances qui ont mal tourné, Lehmann avait exaucé un voeu qui lui tenait à coeur en officialisant son transfert des Rapperswil-Jona Lakers au CP Berne, club dont il était fan dans sa jeunesse, au point de dormir avec une parure de lit aux couleurs des Ours.

Mais cette première saison dans la capitale a tourné court. Diminué, il n'a pu griffer la glace que lors des deux premiers matches de la saison, puis il a encore essayé les 7 et 9 octobre. En vain.

Sous cet aspect, ses prestations lors de la saison écoulée doivent être mises en valeur. En 48 rencontres. Lehmann a marqué 14 buts et donné 18 assists, ce qui en a fait le deuxième meilleur compteur des Bernois. Le 9 novembre à Tampere, il a disputé son premier match avec l'équipe nationale face à la Finlande (0-4), avant d'inscrire son premier but international vendredi dernier face à la Lettonie (5-1).

Trop petit et trop léger

Lehmann présente un gabarit modeste pour un attaquant (1m75, 75 kg). «Il y a toujours eu des entraîneurs qui ont dit que j'étais trop petit et trop léger. Cela m'a incité à progresser et à tracer mon chemin», explique-t-il. Grâce à sa vitesse et sa vivacité, il a pu y parvenir. Il travaille aussi avec une professeur de patinage artistique pour être plus efficace sur les patins. Il veut encore par contre augmenter sa masse musculaire.

Faire partie du cadre pour les Mondiaux est son objectif actuel. «Il m'a fallu un peu de temps pour que le système soit clair pour moi. En plus, cela va plus vite et le jeu est parfois plus dur qu'en club. Mais c'est un bon challenge pour continuer à m'améliorer», détaille le joueur bernois.

Quelles sont ses chances d'être bientôt en Tchéquie? «Je ne me bloque pas là-dessus. Le plus important est d'avoir du plaisir sur la glace. Je donne tout. Le reste, je ne peux pas l'influencer.» De toute manière, vu d'où il revient, il a déjà fait mieux que ce qu'il pouvait penser.

