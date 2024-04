«On ne va pas s'excuser d'avoir gagné»

En allant s'imposer 2-0 à Fribourg lors de l'acte III des demi-finales des play-off de National League, le LHC a pris les devants 2-1 dans la série. Mais personne dans le camp vaudois ne veut parler de tournant.

Le LHC de Geoff Ward a pris les devants 2-1 dans la série face à Fribourg. ats

Pas d'euphorie devant le vestiaire vaudois, juste un peu de musique forte à un moment et quelques cris de joie. Parce que les Lausannois, tout comme les Fribourgeois, savent que la série n'est de loin pas terminée. Que ce 2-1 n'est qu'un autre bon pas vers une potentielle qualification pour la finale.

Samedi soir, les planètes se sont alignées pour Lausanne. Connor Hughes a su repousser l'échéance et avoir un brin de chance lorsque les arbitres ont sifflé très tôt, pensant qu'il avait bloqué le puck. Damien Riat a sorti le tir parfait pour ouvrir le score et Michael Raffl a effectué un superbe travail sur le 2-0 en infériorité numérique. Dans le jargon du hockey de play-off, on pourrait appeler ça les fameux détails.

En face, Fribourg a essayé. Fribourg a pressé. Fribourg ne s'est pas laissé faire physiquement comme lors des deux premiers duels, mais Fribourg a perdu.

Genazzi fier de ses coéquipiers

«Je ne pense pas à la série et si c'est un tournant, avouait Joël Genazzi au sortir de la rencontre. Je ne pense qu'à la récupération et au prochain match.» Le vétéran souligne encore l'excellente performance du gardien: «On doit être réaliste, Connor (réd: Hughes) nous a gagné ce match. Notre patience nous a gagné ce match. Notre esprit d'équipe nous a gagné ce match. Notre box-play nous a aidé à gagner ce match. Les rôles sont bien distribués et des gars ont augmenté leur niveau, je suis fier d'eux.»

Après avoir fait le dos rond pendant les quarante premières minutes, Lausanne a surpris Fribourg au cours de la troisième période. Damien Riat a pris Maximilian Streule de vitesse avant de battre Reto Berra à son premier poteau, puis Michael Raffl a résisté à Chris DiDomenico pour servir un Théo Rochette laissé seul par un repli défensif trop lâche des Fribourgeois. Là encore, les fameux détails. «Ce qu'on s'est dit après les deux premiers tiers, explique Joël Genazzi. Qu'il y avait 0-0 et qu'on avait vingt minutes pour gagner ce match.»

Peu importe comment tu gagnes

Empruntés à la relance lors des deux premiers actes, les Fribourgeois ont rectifié le tir, sans doute aidés par le retour de Raphael Diaz et par des Lions moins présents au forechecking. Interrogé sur la baisse d'intensité de ses joueurs lors de ce troisième duel, le coach vaudois Geoff Ward s'est fendu d'une réponse aussi limpide que succincte: «Nous n'avons pas assez patiné, c'est aussi simple que ça.»

Concernant la chance lausannoise au cours de cette partie et quels ajustements devront être faits pour lundi à l'occasion du 4e acte, Ward a répondu avec toute son expérience de la NHL: «Je ne vais pas commencer à expliquer le déroulement de chaque match, c'est comme ça que cela se passe en play-off. A la fin de la journée, peu importe comment tu gagnes, l'important c'est de le faire. On peut parler des ajustements à faire et d'un tas d'autres choses, mais on ne va pas s'excuser d'avoir gagné ce match. On avait une chance de l'emporter et on a trouvé un moyen de le faire. On prend cette victoire, mais on sait qu'on doit être meilleur au prochain match.»

jfd, ats