Le retour aux affaires d’Akira Schmid n’a pas été couronné de succès. Malgré ses 23 arrêts, le portier bernois n’a pas pu empêcher la défaite 4-1 à domicile de New Jersey devant Tampa Bay.

Titularisé pour la dernière fois le 21 décembre avant d’être relégué en AHL, Akira Schmid s’est incliné à deux reprises en l’espace de 2’48’’ à l’entame du deuxième tiers. Menés 2-0, les Devils reprenaient espoir grâce à une réussite de Tyler Toffoli à la 27e. Mais on devait en rester là en ce qui concerne la production offensive de New Jersey. Buteurs la veille lors du succès 4-3 contre Montréal, Nico Hischier et Timo Meier sont restés beaucoup plus discrets.

Akira Schmid a pris la place de Nico Dams. Le natif de Munich avait disputé les sept derniers matches des Devils en raison de la blessure du Tchèque Vitek Vanecek.

ATS