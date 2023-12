Genève et Rapperswil disputent mardi le match aller de leur quart de finale de Champions League. Frustrés en National League, les deux clubs doivent profiter de l'Europe pour rebondir.

Genève-Servette vit bien sur la scène européenne, contrairement en championnat. KEYSTONE

S'évader du quotidien le temps de deux matches, c'est ainsi que les deux organisations doivent envisager ces rencontres. Car en championnat, cela ne va pas bien fort. Les Aigles couchent sur quatre revers consécutifs: contre Berne (après avoir mené 2-0), Kloten, Langnau et les Zurich. Le bilan saint-gallois n'est guère plus réjouissant. Depuis leur victoire 3-1 contre Lugano le 17 novembre, les Lakers ont aligné cinq revers.

Seulement sur la scène européenne, les visages sont différents. En huitièmes de finale, Cervenka et sa bande ont pris le meilleur sur Mannheim (3-1 et 4-1). Opposés à Munich, les Grenat ont eux renversé la vapeur au retour en s'imposant 3-1 après avoir laissé filer le match aller 3-2.

Växjö : gros morceau

Mais l'équipe qui attend les Genevois en quarts est d'un sacré calibre. Les Växjö Lakers sont tout simplement les champions de Suède. Ils sont dans le coup en championnat et n'ont pas perdu cette saison sur la scène européenne. Ce sera donc un duel de champions en titre. De quoi peut-être redonner vie aux Aigles et leur rappeler leur glorieux printemps ? «Nous devons nous demander s'il s'agit de notre nouvelle réalité, s'interroge l'entraîneur genevois Jan Cadieux. Ne sommes-nous pas meilleurs ? Je crois qu'au fond de nous, nous sommes encore à ces journées de fin avril avec ce premier titre.»

Pour le coach, Genève-Servette souffre du «blues du champion». Jan Cadieux espère en tous les cas que ces matches européens aideront à retrouver enfin le rythme. «Mais nous devons tous nous regarder dans le miroir, tonne-t-il. Nous n'avons plus le droit de nous présenter comme nous l'avons fait dernièrement.»

Duel moins glamour

Le quart entre Rapperswil et Vitkovice est moins glamour. Si les Lakers pointent actuellement au 13e rang de la National League, son adversaire ne fait guère mieux avec sa 12e place sur 14 équipes. Et les Tchèques n'ont atteint les quarts que parce que Lahti a été pénalisé d'une défaite par forfait en raison d'un problème de glace à l'aller.

Pour aller plus loin, la formation de Stefan Hedlund va devoir marquer des buts. Lors des cinq derniers matches de championnat, les Saint-Gallois n'ont marqué que trois buts: Bienne (0-3), Fribourg (1-3 et 1-4), Lugano (1-6) et Berne (0-4).

ATS