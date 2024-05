Révolution de palais à Gottéron : Christian Dubé remercié !

Christian Dubé n'est plus l'entraîneur de Fribourg-Gottéron. Les Dragons seront dirigés la saison prochaine par Pat Emond, puis par le Suédois Roger Rönnberg dès la saison 2025/26, a indiqué le club sur son site.

Fribourg-Gottéron a engagé Pat Emond comme coach pour la saison à venir.

Fribourg-Gottéron hat Pat Emond als Trainer für die kommende Saison verpflichtet.

ATS Nicolas Larchevêque

Les dirigeants du club fribourgeois ont donc décidé de débuter un nouveau cycle après l'analyse de la dernière saison, durant laquelle Gottéron est allé en demi-finale des play-off. Christian Dubé (47 ans) était à Fribourg depuis 2011, d'abord comme joueur puis en tant que directeur sportif puis entraîneur. Il a d'ailleurs cumulé les deux casquettes jusqu'à un passé récent.

Son successeur pour le prochain championnat sera son ancien assistant depuis l'été 2023, Patrick Emond (59 ans), ancien entraîneur de Genève-Servette. Sa mission à la tête des Dragons sera limitée à un an.

Dans de bonnes mains

«Nous sommes convaincus que Patrick Emond va mener le club au succès cette saison. Tactiquement et comme personne, Pat est quelqu'un de brillant, qui bénéficie d'une vraie crédibilité auprès des joueurs. L'équipe est dans de bonnes mains», a déclaré le directeur sportif Gerd Zenhäusern.

Pour sa part, Pat Emond a remercié les dirigeants pour leur confiance. «J'entretiens une relation très constructive avec les joueurs. Je suis convaincu du potentiel de cette équipe. Je vais immédiatement me mettre au travail pour répondre aux attentes de cette saison qui s'annonce passionnante avec le championnat, la Champions Hockey League et la Coupe Spengler», a expliqué le Canadien.

Un Suédois ensuite à la barre

Emond cèdera ensuite les commandes à Rönnberg (52 ans), qui bénéficie d'une longue expérience d'entraîneur. Il dirige notamment depuis 2013 le club de Frölunda Göteborg, avec qui il a obtenu deux titres nationaux et quatre victoires en Ligue des champions.

«Roger Rönnberg a instauré une véritable identité et culture au sein de Frölunda. Il a transformé le club sur la durée. Sa philosophie correspond à la stratégie sportive que j'ai présentée au club et qui a été validée par la direction et le conseil d'administration. Je suis convaincu que le club, dans son ensemble, va se bonifier», a encore dit le directeur sportif.