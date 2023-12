Fribourg-Gottéron pourra toujours compter sur les services de son défenseur Ryan Gunderon à l'avenir. L'Américain de 38 ans a prolongé d'une saison son contrat avec la formation fribourgeoise.

Alors qu'il dispute sa cinquième saison sous les couleurs de Gottéron, Gunderson a joué 248 matches officiels. Un chiffre qui démontre son excellente hygiène de vie et son absence de blessures.

«Depuis son arrivée, Ryan Gunderson est la pierre angulaire de notre dispositif défensif. Il démontre, saison après saison, qu'il reste un défenseur dominant de notre championnat», souligne l'entraîneur Christian Dubé dans un communiqué du club.

Avec le prolongement du contrat de Gunderson, Gottéron a déjà sous contrat six joueurs étrangers pour la saison prochaine. Il s'ajoute à ceux du Canadien Chris DiDomenico, et des Suédois Jacob De la Rose, Marcus Sörensen, Lucas Wallmark et Andreas Borgman, tous liés jusqu'au printemps 2025.

