Roman Josi s’est montré sans pitié à Newark. Buteur lors du succès 3-2 aux tirs au but de Nashville face à New Jersey, le Bernois a sans doute envoyé en vacances anticipées trois compatriotes.

Avec cette défaite, les Devils de Nico Hischier, de Timo Meier et de Jonas Siegenthaler n’ont pratiquement plus aucune chance de disputer les séries finales. Ils n’ont plus que quatre matches pour combler à la fois les cinq points qui les séparent de la barre et dépasser quatre équipes au classement. Une mission pratiquement impossible...

Face aux Predators, New Jersey a mené deux fois au score avant de céder sur la réussite de Ryan O’Reilly lors du shootout. Désigné pour ouvrir cette séance, Timo Meier a échoué devant le gardien Juuse Saros. A noter que le portier des Devils Kaapo Kahkonen s’est blessé en bas du corps lors du 1-1 de Roman Josi à la 9e minute.

Roman Josi a inscrit son 21e but de la saison pour son 78e point lors de son 78e match. A la faveur de ce succès, Nashville s’offre un matelas de 7 points sur la barre. Autant dire que le capitaine Josi peut déjà basculer en mode play-off. Comme d'ailleurs Pius Suter avec Vancouver, Nino Niederreiter avec Winnipeg et Kevin Fiala avec Los Angeles.

