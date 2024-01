Les équipes menacées de relégation en National League vont être les plus fervents supporters de Bâle et La Chaux-de-Fonds en Swiss League. La raison: seuls Olten et Viège sont autorisés à monter en cas de titre de champion de 2e division.

Une mauvaise nouvelle pour les joueurs de La Chaux-de-Fonds. ats

Tandis que les Bâlois n'ont pas demandé de licence de jeu pour la plus haute ligue, le champion de l'an dernier n'est pas autorisé à monter par la Ligue nationale. La patinoire des Mélèzes construite en 1953, qui a toutefois subi plusieurs liftings, n'est pas conforme aux règlements de la Ligue.

Ainsi, il ne reste que deux «papables» pour la promotion: Olten, troisième actuellement et qui vient de remplacer son entraîneur Lars Leuenberger par Gary Sheehan, et Viège, qui n'est actuellement pas encore qualifié pour les play-off. Les Haut-Valaisans traînent dangereusement à la neuvième place malgré toute l'expertise de leur entraîneur Heinz Ehlers.

Si Olten ou Viège n'est pas sacré champion de Swiss League, le barrage de promotion-relégation sera annulé. Ce fut le cas pour la dernière fois en 2019 quand le champion de 2e division, Langenthal avait renoncé juste avant le début du barrage.

dom, ats