Sierre s'est fait plaisir lors de la 11e journée de Swiss League. Les Valaisans ont atomisé Coire 11-4.

Cinq buts lors du premier tiers, cinq buts lors du deuxième, on peut dire que les joueurs de Mario Pouliot ont pris du plaisir face à des Grisons trop limités. Josh Lawrence s'est offert une soirée à six points avec un but et cinq assists. L'autre satisfaction pour les Sierrois, c'est de voir huit buteurs différents.

Avec 22 points, les Valaisans ne comptent qu'une longueur de retard sur La Chaux-de-Fonds et Bâle. Parce que Bâle s'est incliné 3-2 face à Thurgovie. Quant aux Abeilles, elles ont pris le meilleur sur Olten 2-1. Louis Matte a eu le dessus sur Gary Sheehan. Les Soleurois occupent actuellement la neuvième place du classement et ne sont pour l'heure pas qualifiés pour les play-off.

Dans les deux derniers matches, les GCK Lions ont dominé Viège 2-0, tandis que WInterthour a battu Bellinzone 4-3.

