Pour son troisième et dernier match des Beijer Hockey Games à Karlstad, la Suisse s'est encore inclinée. Les hommes de Patrick Fischer ont été battus 5-3 par la Tchéquie.

Les Suisses ont perdu 5-3 face à la Tchéquie. KEYSTONE

C'est donc un neuvième revers en autant de rencontres internationales cette saison. La Suisse n'est pas passée loin, comme souvent, mais il a manqué quelque chose, comme souvent.

La Suisse a pourtant pris la partie par le bon bout. Sur une belle entrée de zone de Théo Rochette à la suite d'un bel effort de Michael Fora, c'est Axel Simic qui a pu ouvrir la marque (15e) en récupérant un rebond. Ce fut d'ailleurs le fil rouge de cette partie. Aller devant le but adverse pour toucher des dividendes.

Comme l'a fait remarquer le consultant de la RTS Félicien Du Bois, le hockey est «un sport honnête». Si l'on accepte le défi physique, si l'on n'a pas peur de se faire mal, on est très souvent récompensé. Au cours du tiers médian, les Suisses sont retombés dans leurs travers et ont laissé l'initiative aux Tchèques. Les hommes de Radim Rulik ont profité d'une pénalité de paresse de Fora à la 33e pour égaliser. Un but en power-play qui est tombé après seulement 12 secondes d'avantage numérique.

Les Tchèques ont ensuite pris les devants à la 39e par Vozenilek qui a battu Connor Hughes dans un angle impossible en utilisant le déplacement du gardien du LHC. Cette réussite a réveillé les joueurs de Patrick Fischer qui ont nivelé la marque en toute fin de tiers grâce à une belle réaction de Marc Marchon qui a d'abord maintenu le puck en possession suisse en le tirant avec sa jambe alors qu'il était au sol.

Tyler Moy pensait peut-être que sa jolie déviation sur le 3-2 helvétique de la 44e serait suffisante pour offrir un premier succès cette saison à l'équipe de Suisse. Mais l'indiscipline des hommes de Fischer et une performance assez quelconque de Hughes ont remis les Tchèques dans la bonne direction, puisqu'ils ont inscrit deux buts par Kase (51e) et Hajek (53e). Le 5-3 tchèque est intervenu dans la cage vide.

Patrick Fischer retrouvera ses joueurs en avril pour la préparation au Championnat du monde à Prague. L'équipe sera bien différente. Et même si ce ne sont que des rencontres amicales, une victoire ne ferait certainement pas de mal.

ats