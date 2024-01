Nico Hischier a entamé l’année de la plus belle des manières. Le Valaisan a livré sa performance la plus aboutie de la saison lors du succès 6-3 de New Jersey à Washington.

Nico Hischier a signé, la veille de son 25e anniversaire, un doublé et a délivré un assist pour son premier match à 3 points de la saison. Il a, bien sûr, obtenu la première étoile à l’issue de cette rencontre qui permet aux Devils de basculer enfin du bon côté de la barre.

Le Valaisan a signé le 1-0 sur un rebond accordé par le gardien Hunter Shepard avant d’inscrire le 2-0 sur une déviation. Impliqué dans le 3-1, il a atteint le seuil des 20 points avec 10 buts et 10 assists. «Il a livré un grand match, souligne Dawson Mercer qui a également réussi un doublé. Il joue tous les soirs ainsi. Il est un grand capitaine. Il l’a juste démontré ce soir.»

Victorieux de quatre de leurs cinq derniers matches, les Devils doivent désormais enchaîner vendredi lors de la réception de Chicago. Le feront-ils avec Timo Meier ? Contraint d’observer un long repos forcé en novembre dernier, l’Appenzellois a dû renoncer à s'aligner à Washington en raison d’une blessure dont la nature n’a pas été précisée.

ATS