Pour pallier la blessure de Lawrence Pilut, les Vaudois ont mis sous contrat pour un an le défenseur américain Gavin Bayreuther.

Gavin Bayreuther débarque à Lausanne. IMAGO/USA TODAY Network

ATS

A 30 ans, Bayreuther (185 cm/89 kg) a disputé 122 matches de NHL avec Dallas et Columbus. La saison dernière, il faisait partie de l'organisation des Dallas Stars et a joué en AHL pour le club-ferme des Texas Stars. Il a délivré 7 assists en 17 matches et a ajouté 2 assists en 7 rencontres de play-off. Il était assistant dans le club texan.

Lawrence Pilut s'est déchiré le tendon d'Achille en Suède lors d'un entraînement et il ne devrait revenir qu'en fin de saison.

