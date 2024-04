La Suisse a dominé la Lettonie 5-1 à Lausanne en match de préparation pour le Mondial de Prague. Et Patrick Fischer a logiquement apprécié.

Patrick Fischer peut enfin avoir le sourire KEYSTONE

«Je suis très content pour l'équipe, lance le sélectionneur. Il manquait toujours les buts lors des matches précédents. Là, on était vraiment précis, on a inscrit de jolis buts et c'est important pour nous parce qu'on travaille dur à l'entraînement. C'est un thème récurrent pour nous d'avoir l'instinct de tueur et ce soir on a bien exécuté.»

Cet instinct est venu d'une situation un peu particulière avec une pénalité de cinq minutes contre Marc Marchon. Mais en infériorité numérique, les Suisses ont très bien négocié cette période, à l'instar de Zurich contre Lausanne lors de l'acte V de la finale jeudi soir à Zurich. «Oui, c'est ça, appuie Fischer. Depuis le début de la préparation, le box-play joue bien. En plus Tanner Richard a marqué son premier but en tant que papa, c'est une belle histoire. Ca nous a donné beaucoup d'énergie.»

Quant à Marc Marchon, a-t-il voulu trop en faire pour montrer à son coach qu'il méritait de rester une semaine de plus? «C'était un bon check, mais à la fin il y a le corps qui tourne, analyse le coach zougois. Ce n'est pas évident parce que ça va vite. Marc est un joueur qui termine ses mises en échec et c'est important pour l'équipe.»

Autre satisfaction pour le pilote de l'équipe à croix blanche, la ligne composée de Bertschy, Richard et Thürkauf. «Oui, ils ont déjà bien joué ensemble lors du dernier Mondial avant que Thürkauf se blesse, conclut «Fischi». Ils amènent beaucoup de puissance et d'intensité. Je sais qu'ils apprécient de jouer ensemble. Samedi (réd: contre la Lettonie à Kloten) on va mettre Scherwey dans cette ligne et on verra comment cela se passe.»

