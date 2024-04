Fribourg-Gottéron a marqué lundi le premier point de la demi-finale des play-off qui l'oppose à Lausanne. A l'image du score de ce premier acte, cette série s'annonce des plus serrées.

Fribourg a remporté l’acte I contre Lausanne, mais la série s’annonce indécise. KEYSTONE

ATS

«Il y a eu beaucoup d'émotions lors des derniers matches et tout est un peu retombé aujourd'hui. C'était clairement un round d'observation, avec de la nervosité dans les deux camps.» Andreï Bykov résume assez bien le scénario de ce premier duel, entre deux équipes ayant dépensé beaucoup d'énergie pour atteindre le dernier carré.

Malgré son unique jour de repos, Lausanne n'a pas démérité et n'aurait sans doute pas volé une victoire à l'extérieur. «Nous n'avons clairement pas joué notre meilleur hockey», reconnaît d'ailleurs Dave Sutter, défenseur de Gottéron. «Le LHC était meilleur que nous lors des deux premiers tiers-temps.»

Mais les Lions n'ont pas su capitaliser sur leur ouverture du score en première période, la faute notamment à un Reto Berra solide. De son côté Geoff Ward avait décidé de donner sa chance à Kevin Pasche, après avoir constamment titularisé Connor Hughes en quart de finale.

Le jeune portier de Lausanne (21 ans) s'est montré à la hauteur de l'évènement et il n'a pas pu faire grand-chose sur les deux buts fribourgeois. «C'est frustrant de prendre deux goals en étant masqué, surtout que l'équipe a bien poussé à la fin», regrette celui qui entamait pour la première fois un match de play-off, là où il a commencé le hockey.

«Certain qu'il n'y avait pas but»

Le LHC a en effet dominé la fin de ce premier acte après avoir vu deux décisions arbitrales tomber en faveur des locaux. La première ne faisait pas vraiment débat, si l'on en croit les images et les yeux de Dave Sutter. «J'étais sur la glace lors de l'arrêt de Berra et j'avais la ligne sous les yeux, donc j'étais certain qu'il n'y avait pas de but», affirme le défenseur.

La deuxième a davantage fait parler dans les travées de l'arène fribourgeoise, Julien Sprunger se trouvant à l'extrême limite du hors-jeu quelques instants avant le 2-1 d'Andreï Bykov. «Sur notre angle, on ne voyait pas le patin toucher la ligne», souffle Geoff Ward. «Je trouve que ce serait une bonne chose d'avoir des caméras fixes sur la ligne bleue pour que tout le monde ait une vision claire des choses.»

L'entraîneur du LHC est toutefois confiant en la capacité de ses joueurs à relever la tête après ce crève-coeur. «Nous avons eu des matches serrés toute l'année contre Fribourg, je ne pense pas que cette série sera différente», présage-t-il.

ATS, par Lucien Willemin